مدرب بايرن: هاينكس أفضل مدرب عملت معه في مسيرتي

أشاد هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، مجددا بالمدرب الأسبق للفريق يوب هاينكس، والذي درب الفريق في عدة مناسبات مختلفة.

وبمناسبة احتفال هاينكس بعيد ميلاده الخامس والسبعين، قال فليك يوم السبت لمحطة "شبورت 1": كان بالنسبة لي أفضل مدرب في مسيرتي الاحترافية وبفارق كبير عن غيره، فقد كان يتمتع بخصوصية من خلال طريقته، كما أن تعامله مع اللاعبين دائما ما كان يبهرني، أعتقد أن هناك تشابها بيني وبين يوب هاينكس في طريقتنا كمدربين.



واسترجع فليك قصة طريفة من الفترة التي كان فيها لاعبا تحت قيادة هاينكس، إذ قال: أستطيع أن أتذكر جيدا موقفا عندما أردت أن أبدأ أحد التدريبات، فقال لي قبل البداية: ليس لديك اليوم تدريب، وابق في المنزل. بعدها قلت: لكنني أريد أن أتدرب، فكانت إجابته: لا أنا مسرور بك، وتستطيع أن تستجم اليوم، وغدا راحة وبعد ذلك نلتقي مرة أخرى.



وأضاف فليك: للوهلة الأولى لم أفهم ما كان يريده مني، لكنني فكرت بعد ذلك واتضح لي أن كلماته كانت تقديرا وأنه كان راضيا عني، كان سلوك مثل هذا من يوب هاينكس غير شائع في ذلك الوقت، بل كان شيئا خاصا للغاية، وكان بالنسبة لي حدثا أثر فيَّ حتى اليوم، وكنت دائما ما أحاول أن أستعيد ثقته فيَّ عن طريق الأداء.