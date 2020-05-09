منتخب سيدات أميركا يطعن ضد قرار "مساواة الأجور"

أكدت متحدثة باسم المنتخب الأميركي لكرة القدم النسائية صباح السبت إن الفريق تقدم بطعن في قرار قضائي صدر في الأسبوع الماضي ويحرمه من المساواة في الأجور مع نظيره للرجال.

ورفضت المحكمة الأسبوع الماضي مطالب فريق السيدات بطل العالم قائلة إنه حصل في المجمل وعلى أساس المباراة الواحدة على مبالغ أكبر من الرجال الذين فشلوا في التأهل لنهائيات كأس العالم.

لكن الفريق النسائي الذي كان يطالب بتعويضات مالية قيمتها 66 مليون دولار أصر على القتال، وقالت مولي ليفينسون المتحدثة باسم اللاعبات: تساوي الأجور يعني المساواة في مبالغ الفوز في كل مباراة كما يحصل مع الرجال.