برايتون يعلن عن إصابة ثالثة بفيروس كورونا في صفوفه

أكد نادي برايتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد تسجيل ثالث إصابة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقال بول باربر الرئيس التنفيذي لبرايتون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"إن عضوا ثالثا بالفريق الأول جاءت نتيجة تحليله إيجابية رغم القواعد التي يتم تطبيقها.



وأوضح: الأمر مقلق، للأسف لدينا لاعب ثالث جاءت نتيجة تحليل عينته إيجابية يوم السبت رغم كل المعايير التي تم تطبيقها خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث لم يشارك اللاعبون في أي حصص تدريبية على الإطلاق.



وأضاف: هناك حالة من القلق، وأعتقد أنه بديهي لكل الأندية أن يكون لديها هذا القلق، نود التأكد من أننا نقوم بكل ما في وسعنا لضمان تطبيق كافة البروتوكولات لتقليل المخاطر بقدر استطاعتنا.