رئيس كريستال بالاس: المباريات ستتأجل لفترة طويلة إذا فشلت "الخطة"

قال ستيف باريش رئيس نادي كريستال بالاس إن خطط الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاستئناف الموسم الذي توقف بسبب جائحة كوفيد-19 ستسترشد بالتقدم الذي تحرزه ألمانيا لكن أي مشاكل "لا يمكن تجاوزها" قد تؤدي لتأجيل أطول.

وتعرضت خطط ألمانيا لاستئناف منافسات كرة القدم يوم 16 مايو لانتكاسة عقب وضع تشكيلة دينامو دريسدن المنافس في الدرجة الثانية بأكملها في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعدما جاءت عينة اثنين من لاعبيه إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وأبلغ باريش هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأحد "النموذج الألماني قد يعطينا خطة ورأينا بكل وضوح بعض التحديات المبكرة. "ربما تكون مشاكل لا يمكن تجاوزها، لكن مصدر القلق بالنسبة لنا هو إذا كانت هذه المشاكل لا يمكن تجاوزها فقد تؤدي لفترة تأجيل طويلة للغاية وهذا سيؤثر على اللعبة بصورة هائلة، سنكون مقصرين في واجبنا إذا لم نجد وسيلة لإعادة كرة القدم. ربما يكون الأمر خارج قدراتنا".

ومن المنتظر أن تجتمع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين من أجل مناقشة خطط استئناف المباريات في يونيو على ملاعب محايدة وبدون جماهير بشرط الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة.

وقال سكوت دكسبيري الرئيس التنفيذي لنادي واتفورد المهدد بالهبوط أمس السبت إن اللعب على ملاعب محايدة ليس عادلا وإن هناك ستة أندية على الأقل ضد الفكرة.

وقال باريش "إذا استطعنا اللعب في ملاعبنا سيكون هذا أفضل للجميع، لكن في هذه اللحظة الموقف في يد الحكومة والسلطات. الشرطة أوضحت أنها لن تستطيع السيطرة على كل ملعب. أنا متعاطف جدا مع موقف دكسبيري. لكنه ربما يكون الخيار الأقل سوءا".