ريال مدريد يركز على تمديد عقد كاسميرو.. ويتجاهل راموس

تنتظر فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مهمة كبرى هذا الصيف بعدما أشرفت عقود مجموعة من أبرز لاعبيه على الانتهاء، وسط تركيز مسؤولي النادي على تمديد عقد البرازيلي كاسميرو كأولوية، بينما لم يتم حسم مصير القائد سيرجيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" يوم الأحد فإن عقود الإسباني سيرجيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش والكولومبي خاميس رودريجيز والإسباني لوكاس فاسكيز والبرازيلي كاسيميرو تنتهي في يونيو 2021.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأولوية في الوقت الراهن بالنسبة للنادي هي تمديد عقد كاسيميرو حيث عرض عليه النادي بالفعل تمديد عقده حتى 2023 ويبدو اللاعب في طريقه للموافقة، لكن مصير راموس ومودريتش لم يتحدد بعد حيث من المتوقع أن يعرض عليهما النادي التجديد لعام واحد فقط لكنهما يرغبان في البقاء لعامين على الأقل.



أما الكولومبي خاميس رودريغيز فمن المتوقع رحيله عن ملعب "سانتياغو برنابيو" هذا الصيف تجنبا لرحيله دون مقابل عقب نهاية عقده في 2021.

وبالنسبة لمستقبل فاسكيز فإنه سيتحدد بناء على الصفقات التي سيبرمها النادي هذا الصيف إذ سيتحدد بعدها إذا كان الريال في حاجة لجهوده من عدمه.