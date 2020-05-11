أندية الدوري الإنجليزي تعارض استئناف الموسم على ملاعب محايدة

قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب اجتماع 20 ناديا يوم الاثنين، إن الأندية تتمنى عدم استكمال الموسم الحالي على ملاعب محايدة.

وكشف ماسترز أيضا لأول مرة أن الأندية ناقشت ما يمكن أن يحدث في حال عدم استكمال الموسم رغم ثقتها في إمكانية الانتهاء من المباريات المتبقية.

وحصلت الأندية على دفعة قوية بموافقة الحكومة البريطانية على إرشادات بشأن تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا ما يعني إمكانية عودة رياضات الصفوة بدءا من يونيو على الأقل إذا سمحت الظروف بالانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات تخفيف القيود خلال الجائحة.

وتم إبلاغ الأندية الأسبوع الماضي بأن أي عودة للموسم ستكون بدون جماهير وفي ملاعب محايدة للحد من خطورة تجمع الجماهير خارج الملاعب. لكن هذه الفكرة عارضتها بعض الأندية التي تواجه خطر الهبوط مثل واتفورد وبرايتون أند هوف البيون الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن عدالة إقامة المباريات في ملاعب محايدة. وتستمر المناقشات بين رابطة الدوري والحكومة حول التفاصيل الدقيقة بشأن كيفية استئناف الموسم.

وقال ماسترز إن الأندية لا تزال تأمل في إيجاد طريقة لخوض المباريات بالطريقة المعتادة داخل وخارج أرضها.

وأضاف ماسترز للصحافيين: تحدثنا عن الملاعب المحايدة. من الواضح أن جميع أنديتنا تفضل اللعب على أرضها لو أمكن ذلك ولكن يجب أن يعي الجميع ما أبلغتنا به السلطات. وسنواصل مناقشاتنا.

ووافقت الأندية على السماح للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية يونيو المقبل بتمديدها إلى نهاية الموسم.

ويعني أي استئناف للموسم إقامة مباريات بعد 30 يونيو وهو التاريخ المعتاد لانتهاء الموسم رسميا.

وأصدر الاتحاد الدولي (الفيفا) لائحة إرشادات تتضمن اقتراحا بتمديد العقود حتى نهاية الموسم الممتد لكن الأندية تخشى الموقف القانوني في حالة رفض اللاعبين.

وقال ماسترز: عملنا بقدر المستطاع للتأكد من أن الأندية ستكمل الموسم بنفس تشكيلتها قبل توقف الدوري، ما تم الاتفاق عليه اليوم هو تمديد عقود اللاعبين إلى ما بعد 30 يونيو إلى حتى نهاية الموسم لكن ذلك يجب أن يتم بموافقة الطرفين ويمكن تحديد موعد لاحق لذلك لا يتجاوز 23 يونيو.

ويعتبر أسوأ سيناريو للدوري عدم سماح الظروف باستئناف الموسم. وأضاف ماسترز : يسعدني أن أكشف عن أنه تمت مناقشة تقليص الموسم لأول مرة لكن يجب أن تظل هذه المناقشات سرية. ما يمكنني قوله إن المحادثات كانت عن إنهاء الموسم.

ويتعين على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن تبلغ الاتحاد الأوروبي (يويفا) بتفاصيل خططها لاستئناف الموسم قبل 25 مايو الحالي.