الاتحاد الألماني يعلن عن موعد نهائي الكأس

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الاثنين إقامة المباراة النهائية لمسابقة الكأس يوم الرابع من يوليو المقبل عقب نهاية موسم البوندسليغا.

كما قرر الاتحاد إقامة مباراتي الدور قبل النهائي يومي التاسع والعاشر من يونيو المقبل حيث يلتقي بايرن ميونخ حامل اللقب مع اينتراخت فرانكفورت فيما يلتقي سارببروكن المنافس بدوري الدرجة الرابعة مع باير ليفركوزن في المباراة الأخرى.

وكان من المقرر أن تقام فعاليات المربع الذهبي أواخر أبريل الماضي والمباراة النهائية يوم 23 مايو الجاري لكن جرى تأجيل المباريات الثلاث بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار اتحاد الكرة الألماني في أعقاب حصول رابطة الدوري الألماني الاسبوع الماضي على تصريح من السلطات الحكومية لاستئناف موسم البوندسليغا ودوري الدرجة الثانية بداية من السبت المقبل، على أن تنتهي مسابقة الدوري في أواخر يونيو.

ويحتاج اتحاد الكرة الألماني للحصول على موافقة نهائية لاستكمال المسابقات التابعة له، ومن بينها بطولة دوري الدرجة الثالثة التي تم الاتفاق يوم الاثنين على استئنافها في 26 مايو وأيضا بطولة البوندسليغا للسيدات التي تقرر استئنافها في 29 مايو.

ويشترك اتحاد الكرة الألماني ورابطة الدوري في إتباع نفس المعايير الخاصة بالأمان والنظافة، حيث ستقام جميع المباريات بدون جمهور.

وقال فريتز كيلر رئيس اتحاد الكرة الألماني :واثق للغاية من حصولنا على تصريح من الجهات السياسية في الوقت المناسب لمواصلة دوري الدرجة الثالثة، بوندسليغا السيدات وبالتأكيد مسابقة الكأس.

وأضاف : خططتنا تسير على قدم وساق حتى يمكننا إنهاء مسابقة الكأس بشكل صحيح على أرض الملعب، واصفا إقامة المباريات بدون جمهور بأنها أفضل بديل في هذه الظروف.

وفي الوقت الذي تتبقى فيه ثلاث مباريات على نهاية كأس ألمانيا وست جولات في بوندسليغا السيدات فإن دوري الدرجة الثالثة تتبقى 11 جولة على نهايته، ويأمل اتحاد الكرة الانتهاء من الموسم قبل نهاية يونيو القادم عبر إقامة خمس جولات في منتصف الاسبوع.

وهناك حالة من الانقسام بين الأندية بشأن استكمال الموسم، فهناك معارضة لمقترح الاستعانة بملاعب محايدة وأكدت عدة أندية أنها لا تستطيع تنفيذ المعايير الخاصة بالنظافة.

كما أن فريق كارل زايس يينا لم يسمح له باستئناف التدريبات حتى 25 مايو على الأقل، أي قبل يوم واحد من استئناف المسابقة.

وطالب نادي فالدهوف مانهايم بإجراء تصويت أخر بين الأندية العشرين المنافسة بدوري الدرجة الثالثة، بشأن استئناف الموسم من عدمه، بعد أن شهد التصويت الأول الذي جرى في أواخر أبريل الماضي موافقة عشرة من أصل عشرين ناديا على استئناف الموسم إن أمكن.