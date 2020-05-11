الحكومة الإيطالية تسمح للأندية باستئناف التدريبات الجماعية

قالت الحكومة الإيطالية يوم الاثنين إن أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بوسعها استئناف التدريبات الجماعية في 18 مايو في دفعة معنوية كبيرة لخطط استكمال الموسم.

وحصلت الأندية على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات يوم الاثنين الماضي لكن بشكل فردي فقط مع احترام إجراءات التباعد الاجتماعي.



وقالت الحكومة إن اللجنة الفنية والعلمية راجعت البروتوكول الصحي الذي يعتزم الاتحاد الإيطالي تطبيقه لضمان استئناف التدريبات في أجواء آمنة.



وأضافت : سيتم إرسال توصيات اللجنة والتي ستكون صارمة وملزمة للجميع إلى الاتحاد الإيطالي لإجراء التعديلات اللازمة على البروتوكول للسماح باستئناف آمن للتدريبات الجماعية في 18 مايو.

والدوري الإيطالي متوقف منذ التاسع من مارس ولم تحدد الحكومة حتى الآن موعدا لاستكمال الموسم.

