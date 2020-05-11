الحكومة البريطانية ترفض عودة المنافسات الرياضية حتى يونيو

تقرر ألا تقام أي منافسات رياضية احترافية في إنجلترا، حتى بدون جمهور، حتى الأول من يونيو، على الأقل، وفقا لخطة الحكومة البريطانية لتخفيف غلق البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأصدر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يوم الاثنين وثيقة من 50 صفحة يفصل فيها الإرشادات بعد تصريحاته بالأمس التي تعرضت لانتقادات بسبب الارتباك الذي تسببت فيه. وفي خطابه التلفزيوني، قام بتغيير رسالة الحكومة من "ابق في المنزل" إلى "ابق متيقظا".

ووفقا للخطوة الثانية، والتي لن تحدث قبل الأول من يونيو، تقول الوثيقة إن جزءا من الخطة يتضمن: السماح بإقامة الفعاليات الثقافية والرياضية بدون جمهور من أجل بثها، مع تجنب مخاطر التقارب الاجتماعي على نطاق واسع.

في الوقت نفسه، تناقش رابطة الدوري الإنجليزي أيضا خطتها التي تدعى "استئناف المشروع" يوم الاثنين بعد أن تم إيقاف كافة المباريات منذ 13مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

وتتبقى تسع جولات على نهاية الدوري، وأفيد على نطاق واسع أن هذه المباريات يمكن أن تقام على ملاعب محايدة مع بث جزء من المباريات على القنوات المجانية.

وهناك آمال بأن تستأنف رياضات أخرى مثل الكريكت والرغبي والملاكمة مع بداية يوليو.

ومازال من غير الواضح موعد عودة الجماهير لحضور الاحداث الرياضية في إطار باقي خطوات الخطة الحكومية.

ولكن الوثيقة تقول :بعض الأماكن التي تكون مزدحمة من حيث التصميم، والتي يصعب فيها التباعد الاجتماعي قد لا يكون من الممكن إعادة فتحها بأمان في هذه المرحلة، أو ربما تفتح جزئيا فقط بشكل آمن.