راموس: عودة كرة القدم أمر مهم لإسبانيا اقتصادياً

اعترف النجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، بأن استئناف نشاط كرة القدم في البلاد يمثل خطوة مهمة على طريق التعافي من أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا أنه أمر مطلوب على المستويين الاقتصادي والمعنوي.



وأكد راموس، في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين: البلد يحتاج لكرة القدم كنشاط لدعم الاقتصاد، كما يحتاج الناس لهذا النشاط من أجل الإلهاء، أتلهف لعودة فعاليات الدوري الإسباني، علينا أن نلتزم بالتعليمات لنتخلص من هذا الفيروس، سنجتاز هذه الأزمة وعلينا أن نتوحد.



وعن الفترة المقبلة واستئناف المسابقة، قال راموس: رابطة الدوري الإسباني هي من ستتخذ القرارات. ألمانيا وضعت النموذج وعلينا اتباعه، صحيح أننا نود البقاء مع عائلاتنا، ولكن يجب أن نتسم بالمرونة أيضا.



وكانت فعاليات الموسم الحالي توقفت بسبب أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وذلك قبل آخر 11 مرحلة من الدوري الإسباني، الذي يتصدره برشلونة بفارق نقطتين أمام الريال.