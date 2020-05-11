نجم أياكس وبرشلونة السابق يكشف قصة صراعه مع "كورونا"

كشف ياري ليتمانين، نجم أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني ومنتخب فنلندا السابق عن تغلبه على فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال حديثه عبر مدونة صوتية يوم الاثنين، إذ قال إنه مرّ بأربعة أسابيع صعبة من المرض.



وقال ليتمانين عبر مدونة صوتية لإحدى شركات المراهنات الفنلندية: لم أشعر ربما مطلقاً، بحالة جسدية أسوأ من تلك، عانيت من الحمى، وآلام فى الرأس والعضلات، ومشاكل في الجهاز التنفسي، وجميع أنواع الأعراض.

وأوضح ليتمانين أنه رغم ذلك فإنه لم يكن مريضاً للدرجة التي تستوجب نقله إلى المستشفى، حيث تم شفاؤه منذ فترة الآن، ويمضي وقته في منزله بإستونيا حالياً.



وكان أفضل ما يتم تذكره لليتمانين، الفترتين اللذين لعبهما مع أياكس أمستردام الهولندي، إذ فاز مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995، كما حظي ببعض الفترات مع برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، كما مثل منتخب بلاده في 137 مباراة دولية.