استئناف الدوري البرتغالي في الرابع من يونيو المقبل

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم في بيان يوم الثلاثاء أن دوري الأضواء سيستأنف نشاطه في الرابع من يونيو بعد توقفه في مارس/اذار بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكانت الحكومة منحت الضوء الأخضر مبدئيا لاستئناف المسابقة في 30 مايو لكن رابطة الدوري قالت إن أول مباراة بعد العودة ستقام في الرابع من يونيو لإعطاء المسؤولين ما يكفي من وقت لمعاينة الملاعب وإجراء اختبارات الكشف عن كورونا لكل اللاعبين.

ويتصدر بورتو المسابقة برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مطارده بنفيكا، مع بقاء 10 مباريات على نهاية الدوري.

وكانت الرابطة قد أعلنت الأسبوع الماضي صعود فريقي فارينسي وناسيونال إلى دوري الأضواء.