الاتحاد التشيكي يعلن عن عودة المسابقات في 23 مايو

المصدر: براغ - أ ف ب

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن منافسات الدوري المعلق منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستأنف في 23 مايو الحالي.

وكتب الاتحاد التشيكي في تغريدة على "تويتر".: صادقت الرابطة على استئناف منافسات الدرجتين الأولى والثانية، مضيفا : الموسم سيستأنف في 23 مايو بالمباراة المؤجلة من الدرجة الأولى بين تيبليتشي وسلوفان ليبيريتش.

وتبقى ست مباريات من الدوري المنتظم قبل خوض الأدوار الإقصائية "خمس مراحل للفرق الستة الأولى" لتحديد البطل والمراكز الأوروبية والهبوط "الفرق الستة الأخيرة".

ويتصدر سلافيا براغ حامل اللقب الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام فيكتوريا بلزن.