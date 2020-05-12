القبض على لاعب ريال مدريد السابق بتهمة تهريب المخدرات

كشف تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على الكولومبي إدوين كونغو اللاعب السابق لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وذلك ضمن التحقيقات في قضية تهريب مخدر الكوكايين.

وأوضحت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن كونغو البالغ من العمر 43 عاما، ألقي القبض عليه في مدريد من قبل شرطة مكافحة تهريب المخدرات، وجرى إطلاق سراحه بعد استجوابه، وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على عشرة أشخاص آخرين ضمن نفس القضية.



وكان كونغو قد انضم إلى ريال مدريد عام 1999 قادما من أونس كالداس الكولومبي، قضى أغلب فترته مع النادي، معارا إلى بلد الوليد وفيتوريا غيمارايش البرتغالي وتولوز الفرنسي.



وفي عام 2002، انتقل كونغو إلى ليفانتي الذي قضى معه أكثر فترة ناجحة بالنسبة له في الكرة الإسبانية، قبل أن يلعب بعدها لسبورتينغ خيخون وريكرياتيفو هويلفا.



وشارك كونغو في 17 مباراة مع المنتخب الكولومبي، ولعب مرتين في كأس كوبا أميركا بنسختي 1999 و2004 .