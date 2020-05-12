داني روز ينتقد خطط إكمال الدوري الإنجليزي

قال داني روز مدافع نيوكاسل يونايتد، إنه لا يجب استئناف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى تتراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.

وتناقش أندية الدوري الممتاز خطط إكمال الموسم، إذ تتبقى تسع جولات حتى النهاية وزادت احتمالات استئنافه الشهر المقبل بعدما قالت الحكومة إن الأنشطة الرياضية يمكن عودتها بعد أول يونيو.

وأضاف روز البالغ عمره "29 عاما" في فيديو في "إنستغرام" مشيرا إلى أنه غير مهتم بالحالة النفسية في البلاد أكثر من صحته الحكومة تقول‬‬: أعيدوا كرة القدم لأنها ستعزز الحالة النفسية في البلاد‭‭‬‬. حياة الناس على المحك. يجب عدم الحديث عن كرة القدم سوى بعد انخفاض حالات الإصابة بشكل واضح.واستمعت إلى الإعلان أمس وعدم عودة كرة القدم قبل أول يونيو أو ما شابه ذلك. لا اعير هذا الأمر أي انتباه.

وبلغت الإصابة في بريطانيا أكثر من 223 ألف حالة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 32 ألف وفاة.

وأضاف روز المعار من توتنهام هوتسبير إلى نيوكاسل حتى نهاية الموسم : أعتقد أنني سأخضع للكشف يوم الجمعة لذا علينا الانتظار. أنا حزين بسبب إصابة الناس بالفيروس وتأثرهم بالأمر. كرة القدم هي آخر شيء يجب التفكير فيه.

واستمرت المناقشات بين رابطة الدوري والحكومة بشأن تفاصيل كيفية استئناف الموسم وتأمل الأندية في تفادي اللعب في ملاعب محايدة.

وفي الأسبوع الماضي تم إبلاغ الأندية أن استئناف الموسم يعني إقامة المباريات بدون حضور جماهيري وفي ملاعب محايدة للحد من خطر تجمع الجماهير خارج الملاعب.

لكن بعض الأندية التي تواجه خطر الهبوط، مثل واتفورد وبرايتون آند هوف ألبيون، رفضت الفكرة وأبدت قلقها تجاه مبدأ تكافؤ الفرص. ويجب على رابطة الدوري تقديم خططها بشأن الموسم إلى الاتحاد الأوروبي (يويفا) بحلول 25 مايو.