رابطة الدوري الألماني تترك للأندية الإعلان عن حالات كورونا

ذكرت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أنها ستترك الأندية تعلن نتائج الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد بداية من الآن، لأن الفحوص أصبحت لا تجرى في نفس التوقيت عبر أندية بوندسليغا وأندية دوري الدرجة الثانية.

وذكرت الرابطة في البداية إنها ستعلن عن نتائج كل الفحوص في الوقت الذي تستعد فيه الأندية للعودة للمباريات بداية من السبت المقبل، وأكدت مرة أخرى الأسبوع الماضي أنها الوحيدة التي ستعلن عن النتائج.

وأعلنت رابطة الدوري أيضا عن اجتماع آخر يوم الخميس مع الأندية حيث يتوقع الموافقة على القاعدة المؤقتة بإجراء خمسة تبديلات في المباراة لتخفيف الضغط على اللاعبين مع استئناف الدوري.

وبالنظر للفحوص، ذكرت الرابطة أن الأندية الآن في المرحلة الرابعة ومن الآن هم مسؤولون عن الإفصاح عن النتائج.

وذكرت الرابطة :بما أن الاختبارات اصبحت لا تجرى بشكل متزامن كما كان قبل بداية تدريبات الفريق، لم يعد بوسع الرابطة الإعلان عن النظرة العامة. التواصل بشأن هذا الموضوع سيكون مع الأندية.

وأعلنت بعض الأندية مثل كولون وجود فحوص إيجابية لفيروس كورونا، كما أعلن دينامو دريسدن عن وجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا.

وكان كولون قادرا على مواصلة التدريبات ولكن كان يجب على دريسدن أن يدخل في حجر صحي لمدة اسبوعين، لأن الحالتين تم اكتشافهما بعد بداية المران الجماعي ، مما يعني أنهم غير قادرين على خوض مباراتهم المقبلة.

ويشهد اجتماع الخميس المقبل أيضا، تغييرات في الأنظمة الأساسية لدمج مفهوم الطب والسلامة- الذي تم وضعه لاستئناف المنافسات بدون جمهور- وفق قواعد الرابطة الخاصة باللعب.

في الوقت نفسه ذكرت إدارتا الصحة في ميونخ وأوغسبورغ أنهما لا يخشيان زيادة العمل أو الضغط بشأن قضية كرة القدم.