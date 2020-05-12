روبرتسون: أود إنهاء مسيرتي في ليفربول

المصدر: لندن - د ب أ

أعرب لاعب كرة القدم الأسكتلندي آندي روبرتسون عن أمله ورغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي لحين نهاية مسيرته الكروية.

ويتواجد روبرتسون (26 عاما) قائد المنتخب الاسكتلندي لكرة القدم في صفوف ليفربول منذ نحو ثلاثة أعوام ليفرض نفسه كمشجع متحمس لليفربول وأحد النجوم القادرين على مساعدة الفريق لحصد الألقاب حيث فاز معه بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وبدأ روبرتسون مسيرته الكروية في قطاع الشباب بنادي سلتيك الاسكتلندي كما لعب بعد ذلك لفريقي كوينز بارك ودندي يونايتد في اسكتلندا قبل الانتقال لهال سيتي الإنجليزي ومنه إلى ليفربول في 2017 .

ويضع روبرتسون في مقدمة أهدافه أن يظل ضمن الأعمدة التي يعتمد عليها ليفربول في نجاحاته كما يطمح إلى البقاء ضمن صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة.

وقال اللاعب في تصريحات إعلامية نقلها الموقع الإلكتروني لليفربول يوم الاثنين : موقفي المثالي الآن هو الاعتزال ضمن صفوف ليفربول.. أود إنهاء مسيرتي الكروية هنا.