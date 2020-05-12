لابورتا يرغب في إعادة غوارديولا حال فاز برئاسة برشلونة

قالت وسائل إعلام إسبانية إن خوان لابورتا أوضح أنه سيسعى لعودة المدرب السابق بيب غوارديولا إلى برشلونة لو نجح في الفوز برئاسة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في 2021.

وترأس لابورتا برشلونة من 2003 وحتى 2010 وكان يتولى المسؤولية عندما صعد غوارديولا من فريق الشباب لتدريب الفريق الأول في 2008.

ويمتد عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2021 لكن الغموض يحيط بمستقبله بعد قرار منع النادي من المشاركة في البطولات الأوروبية لعامين بسبب انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف وهي العقوبة التي طعن ضدها الفريق الإنجليزي.



ونقلت شبكة تي.في 3 الكاتالونية عن لابورتا قوله: أعمل على ترشيح نفسي للرئاسة. كنت الرئيس من قبل ومتحمس للعودة. أود عودة غوارديولا لكنه الآن في سيتي وهذا قرار يجب على بيب أخذه. إنه المعيار لبرشلونة والعديد من أهل كاتالونيا يريدون عودته لتدريب برشلونة مرة أخرى.



وتابع: في الوقت المناسب سأتحدث إلى الشخص الذي نؤمن أنه يجب أن يكون مدربا لبرشلونة بدءا من 2021.



ونال برشلونة 14 لقبا تحت قيادة غوارديولا قبل رحيله في 2012 من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري واثنان في دوري أبطال أوروبا.



وتوقف الدوري الإسباني بسبب جائحة فيروس كورونا ودخل برشلونة في حالة من الارتباك بعد استقالة ستة مسؤولين في أبريل احتجاجا ضد طريقة إدارة النادي.