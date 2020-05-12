"فيفا" يعتمد مواعيد جديدة لمونديال الناشئين والسيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء عن مواعيد جديدة لكأس العالم تحت 17 عاما وتحت 20 عاما للسيدات بعد تأجيل المسابقتين بسبب جائحة كوفيد-19.



وكان من المفترض إقامة كأس العالم تحت 20 عاما في كوستاريكا وبنما في أغسطس وسبتمبر أيلول لكنها الآن ستقام من 20 يناير وحتى السادس من فبراير 2021.



أما كأس العالم تحت 17 عاما للسيدات في الهند، فكان من المفترض إقامتها في نوفمبر، لكنها ستبدأ في 17 فبراير وتنتهي في السابع من مارس 2021.