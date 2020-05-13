الحكومة البريطانية: ينبغي على رياضيي الصفوة الالتزام بالتباعد الاجتماعي

قالت الحكومة البريطانية في توجيهاتها بشأن كيفية استئناف الرياضة عقب إجراءات العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا يوم الأربعاء إن رياضيي الصفوة يجب عليهم اتباع ارشادات الحكومة الخاصة بالتباعد الاجتماعي ما لم يكن هناك استثناء عند استئناف التدريبات.



وتقول إرشادات الحكومة : المنافسات الرياضية يمكن استئنافها وفقا للإرشادات الحكومية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي مع مراعاة أي تدابير مسموح بها في رياضة الصفوة.



وأضافت الإرشادات والتوجيهات الحكومية أن الرياضات المختلفة يجب عليها توضيح كيفية إجراء اختبارات منتظمة لأعراض كوفيد-19 قبل دخول الرياضيين مقرات التدريب الخاصة بهم.