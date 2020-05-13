روما يستعيد زانيولو بعد غياب طويل بسبب الإصابة

استعاد روما لاعبه نيكولو زانيولو بعد شفائه من جراحة في الركبة، لكنه ربما يفقد الحارس الإسباني باو لوبيز عن البداية المحتملة للدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما توقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشر نادي روما يوم الأربعاء، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لزانيولو وهو يركض في معسكر الفريق في تريغوريا، الذي استأنف فيه الفريق تدريباته الفردية الخميس الماضي بعد شهرين من التوقف.

في مباراة وخضع زانيولو إلى عملية جراحية في منتصف يناير بعدما أصيب بتمزق في الأربطة الصليبية خلال مباراة أمام يوفنتوس في مباراة الفريقين الدورية.

من جهة أخرى، يواجه الإسباني لوبيز فترة غياب تستمر لعدة أسابيع بعدما تعرض لكسر في المعصم، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية، ومن شبه المؤكد أن يغيب عن تدريبات الفريق التي ستستأنف يوم الاثنين.