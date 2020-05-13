لاعب ريال مدريد السابق ينفي تورطه في تجارة المخدرات

المصدر: مدريد - أ ف ب

دفع الكولومبي إدوين كونغو اللاعب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، ببراءته من تجارة المخدرات، بعد توقيفه الموقت يوم الثلاثاء ضمن عملية أمنية للشرطة الإسبانية لمكافحة تهريب الكوكايين.

ولم يخض كونغو (43 عاما) الذي اعتزل كرة القدم عام 2009، أي مباراة مع الفريق الأول للنادي الملكي، بل أمضى أعوامه معه (1999-2002) معارا الى بلد الوليد، وفيتوريا غيمارايش البرتغالي وتولوز الفرنسي.

وأوقف المهاجم السابق مع عشرة أشخاص آخرين ليل الثلاثاء من قبل الشرطة الإسبانية، ضمن عملية لتفكيك شبكة ضالعة في تهريب المخدرات، وتم الافراج عنه بعد استجوابه.

وقال كونغو لقناة "لا سيكستا" الإسبانية :أنا بريء، لا علاقة لي أبدا ببيع أو تصنيع او أي شيء متعلق بالكوكايين.

وشرح الكولومبي: لدي علاقات مع أشخاص متورطين. ولكن ليس الى حد الاستنتاج أنني غيرتُ حياتي أو قمت بأمر غير عادي.

وانضم كونغو الى النادي الملكي عام 1999 ولكنه ظهر أكثر على الساحة الكروية بعد انتقاله الى ليفانتي عام 2002.