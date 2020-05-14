إصابة ديلي آلي خلال سطو مسلح على منزله

المصدر: لندن - د ب أ

وقع سطو مسلح على منزل ديلي آلي نجم منتخب إنجلترا ونادي توتنهام يوم الأربعاء، بعدما اقتحم رجلان منزل اللاعب البالغ من العمر "24 عاما" في شمال لندن حيث كان يقضي فترة العزل مع شقيقه وصديقتيهما.

وتعرض آلي لاعتداء لفظي وجسدي خلال الهجوم مما اسفر عن تعرضه لإصابات طفيفة بالوجه، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية يوم الخميس.

وتمكن اللصوص من سرقة مجوهرات وساعات قبل أن يلوذا بالفرار. وسلم الي لقطات مصورة لحادث اقتحام منزله إلى الشرطة.

وكتب الي عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم الأربعاء :شكرا لكم على كل الرسائل، تجربة مريرة لكننا جميعا بخير الآن، أقدر الدعم.

من جانبه كتب نادى توتنهام : نقدم دعمنا إلى ديلي والمتواجدين معه في العزلة، نشجع أي شخص لديه معلومات تساعد الشرطة في التحقيق أن يتقدم بها.

فيما ذكر بيان شرطة "متروبوليتان" : تم استدعاء الشرطة حوالي الساعة الثانية عشر و35 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعاء للإبلاغ عن حادث سطو مسلح لمنزل.

وأضاف البيان : رجلان تمكنا من دخول المنزل وسرقا مقتنيات من الجواهر متضمنة ساعات قبل أن يلوذا بالفرار.

وأشار البيان : تعرض رجلان اثنان من شاغلي المنزل لإصابات طفيفة في الوجه بعد الاعتداء عليهما ، لكن لم يحتاجا للعلاج بالمستشفى.

وختم البيان : لم يتم اعتقال أي شخص، التحقيق في الواقعة لا يزال مستمر.