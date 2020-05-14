عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

الحكومة البريطانية تمنح كرة القدم الضوء الأخضر للاستئناف في يونيو

المصدر: لندن - رويترز
دودن وزير الثقافة
رابط مختصر

تلقت خطط الدوري الإنجليزي الممتاز لاستكمال الموسم في يونيو دفعة بعد أن قال أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني إن الحكومة "تفتح الباب" لعودة كرة القدم في يونيو.

وأضاف دودن أنه عقد "اجتماعا إيجابيا" مع مسؤولي كرة القدم ومن بينهم الدوري الممتاز ورابطة أندية كرة القدم في إنجلترا والاتحاد الإنجليزي للعبة لتسريع وتيرة خطط عودة النشاط.

وقال في بيان "اتفقنا جميعا على أننا لن نمضي قدما في خطط استئناف الموسم إلا إذا أصبحت الأجواء آمنة مع وضع صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والموظفين في المقام الأول. الحكومة تفتح الباب أمام عودة منافسات كرة القدم الرسمية بأمان في يونيو مع بحث سبل متابعة المشجعين للمباريات على نطاق واسع".

ورغم أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لاستئناف النشاط قال دودن إن الأمر متروك لمسؤولي كرة القدم للانتهاء من تفاصيل العودة بينما تقدم الحكومة المشورة.

كلمات دالّة

#بريطانيا, #بريمرليغ, #الدوري الإنجليزي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر