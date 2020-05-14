بسبب استئناف التدريبات.. عدوى كورونا تضرب بشكتاش التركي

المصدر: أسطنبول - د ب أ

أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم يوم الخميس إصابة ثمانية من منتسبيه بفيروس كورونا المستجد خلال الفحوص الطبية التي خضع لها جميع أعضاء الفريق في الملعب التدريبي.

واستأنفت الأندية تدريباتها بعد إعلان الاتحاد التركي لكرة القدم عن عودة الدوري الممتاز يوم 12 يونيو المقبل دون حضور الجماهير.

وجاء قرار الاستئناف بعد توقف المسابقة لنحو ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن بشكتاش في التاسع من مايو الجاري عن إصابة لاعب واحد وعضو بالجهاز الفني بفيروس كورونا.

وخلال الجولة الثانية من الفحوصات بين اللاعبين والجهاز الفني يوم الأربعاء جرى اكتشاف ثماني حالات إصابة بالعدوى، بحسب ما ذكره بشكتاش عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويحتل بشكتاش المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي بفارق تسع نقاط خلف طرابزون سبور المتصدر.

وأعلن نادي ايرزورومسبور المنافس بدوري الدرجة الثانية التركي يوم الأربعاء إصابة 11 من منتسبيه بفيروس كورونا من بينهم أربعة لاعبين، مع نقل جميع المصابين للمستشفى.

ولم يعقب اتحاد الكرة التركي حتى الآن على هذه التطورات.

وأقدمت تركيا على إلغاء دوري كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد لموسم 2019 - 2020 بسبب جائحة كورونا.