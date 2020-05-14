تعديلات جديدة على لوائح "كونميبول".. منع البصق أو التمخط

المصدر: أسونسيون - أ ف ب

أقر الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) تعديلات على قوانينه المتعلقة بمسابقات الأندية وبروتوكولا جديدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، يمنع تبادل القمصان، البصق أو التمخط على أرضية الملعب.

وبحسب القوانين الجديدة يستطيع الاتحاد القاري الطلب من لاعب أو أحد أفراد الجهاز الفني معلومات صحية وإصدار الأمر بالخضوع لفحوصات طبية للكشف عن وباء "كوفيد19" قبل المباريات أو خلال الحصص التدريبية.

وقال الاتحاد القاري في بيان: كل الأشخاص الذين يرفضون الخضوع للفحص لا يستطيعون المشاركة في البطولات التي تقام بإشراف كونميبول.

ولن يكون بإمكان اللاعبين، المدربين والحكام البصق، التمخط على أرضية الملعب أو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، كما لا يستطيعون أيضا تقبيل الكرة، تشارك زجاجات المياه وتبادل القمصان أو شعارات الأندية.

وأضاف "كونميبول" بأن إرتداء الكمامة اجباري على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في المراكز الرسمية وخلال المؤتمرات الصحافية.

وستقوم الأجهزة الطبية بقياس حرارة الجسد لكل من اللاعبين، أفراد الجهاز الفني والحكام قبل كل مباراة.

وأكد الاتحاد القاري أنه سيسمح بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة الواحدة تماشيا مع القوانين الجديدة لمجلس الاتحاد الدولي (ايفاب) خلال مباريات دور المجموعات ومباريات ثمن النهائي من مسابقته الأهم كأس ليبرتادوريس، على أن يسمح بثلاثة تبديلات فقط اعتبارا من الدور ربع النهائي.