رابطة الدوري الألماني تعتمد مقترح التبديلات الخمسة

سمحت رابطة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الخميس للأندية بإجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من الثلاثة المعتادة عند استئناف النشاط بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا بينما أقرت الهبوط في حال اكتمال الموسم.



وقالت الرابطة بعد اجتماع لجمعيتها العمومية إنه سُيسمح بتغيير محدود للملاعب في حال كانت الأسباب الصحية تدعو لذلك وسيستمر الموسم إلى ما بعد نهايته المعتادة في 30 يونيو وفي يوليو إذا لزم الأمر.



وسيكون الدوري الألماني أول بطولة محلية أوروبية كبرى تعود للنشاط عندما تنطلق بعد غد السبت بعد فترة توقف استمرت شهرين بسبب الجائحة.



وستقام كافة المباريات خلف أبواب مغلقة وستتم متابعة تقدمها في أنحاء أوروبا. وظهرت شكوك بالفعل عندما وضعت تشكيلة فريق دينامو دريسدن المنافس في دوري الدرجة الثانية بالكامل في الحجر الصحي بواسطة السلطات الصحية المحلية عقب ظهور حالتين إيجابيتين للفيروس في الفريق ما تسبب في تأجيل أول مباراتين له.



ومع ذلك عندما أصيب ثلاثة لاعبين من كولونيا بالفيروس وضع اللاعبون الثلاثة فقط في الحجر إذ أنه وفقا للقانون الألماني يكون القرار النهائي في مثل هذه الحالات للسلطات الصحية المحلية.



وأجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هذا الشهر تغييرا في القواعد ليسمح بإجراء خمسة تبديلات لكل فريق في كل مباراة بدلا من ثلاثة بشكل مؤقت لكنه قال إن القرار النهائي سيكون لمنظمي البطولة.



وسيصبح الدوري الألماني أول بطولة كبرى تنفذ هذا التغيير الذي تم اقتراحه لمساعدة الأندية للتكيف مع الضغط المتوقع للمباريات من أجل استكمال الموسم.



وأكدت الرابطة أن جميع أنديتها 36 الأعضاء باستثناء واحد صوتوا لصالح الإبقاء على الهبوط هذا الموسم.



وقالت الرابطة : الجمعية العمومية أقرت بالإجماع باستثناء واحد على نية استكمال الموسم الحالي 2019-2020 للنهاية بقدر الإمكان حتى يكون قانونيا مع تنفيذ الهبوط واستمرار الموسم إلى ما بعد 30 يونيو لو لزم الأمر. ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما سيحدث في حال إلغاء الموسم لأسباب صحية.



وأضافت الرابطة : في حال إلغاء الموسم قبل نهايته سيتم وضع لائحة بشأن ترتيب الدوري خلال الأسبوعين التاليين.



ويمكن تغيير ملاعب المباريات في حال تفشي الفيروس محليا بحيث لا يمكن إقامة المباراة. وأوضحت الرابطة : ستكون هناك إمكانية لإقامة المباراة في ملعب اخر في غضون فترة قصيرة لتجاوز أي شكوى قانونية أو تنظيمية أو أمنية.



ويتصدر بايرن ميونيخ، الذي يسعى للقبه الثامن على التوالي، حاليا البطولة برصيد 55 نقطة من 25 مباراة متقدما بفارق أربع نقاط عن بروسيا دورتموند بينما يحتل رازن بال شبورت لايبزيج المركز الثالث برصيد 50 نقطة قبل تسع جولات على نهاية المسابقة.



وفي ذيل الترتيب يقبع فيردر بريمن وبادربورن بينما يحتل فورتونا دوسلدورف المركز 16 المؤهل إلى ملحق البقاء والهبوط.