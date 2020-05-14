10 ملايين يورو تفصل ساني عن الانتقال إلى ميونخ

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن قرب إتمام صفقة انتقال الألماني الدولي ليروي ساني لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

وكتبت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية في عددها الصادر يوم الخميس أن ساني تجاوب مع بايرن فيما يتعلق براتبه وأن من المنتظر أن يتم توقيع عقد لمدة خمسة أعوام بين الجانبين.

وأشارت المجلة إلى أن هناك فارقا بقيمة عشرة ملايين يورو بين ما عرضه النادي البافاري وما طلبه النادي الإنجليزي، وأوضحت "كيكر" أن بايرن عرض 40 مليون يورو للحصول على خدمات ساني، فيما طلب سيتي 50 مليون يورو لبيع الجناح المهاجم.