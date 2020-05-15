استبعاد مدرب يونيون برلين قبل مواجهة بايرن

سيغيب المدرب السويسري أورس فيشر عن استضافة فريقه يونيون برلين لبايرن ميونخ مع استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم هذا الأسبوع، لمخالفته قواعد الحجر الصحي المعتمدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وترك فيشر مقر إقامة الفريق بعد وفاة والد زوجته، ليصبح ثاني مدرب تفرض عليه عقوبة من هذا النوع، بعد مدرب أوغسبورغ هايكو هيرليخ الذي خرق أيضا قواعد الحجر للذهاب إلى السوبرماركت لشراء معجون أسنان وكريم للبشرة.

وتعاود عجلة البوندسليغا الدوران يوم السبت خلف أبواب موصدة، بعد تعليقها منذ مارس بسبب "كوفيد-19"، ليصبح الدوري الألماني أول بطولة أوروبية كبرى تستأنف مبارياتها.

وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على خطة استئناف البوندسليغا، على ان يترافق ذلك مع بروتوكول صحي صارم واختبارات منتظمة للاعبين. وتشمل الإرشادات الحجر لمدة أسبوع كامل لكل فريق قبل عودة المنافسات، وهو ما لم يلتزم به فيشير الاثنين، حيث انضم الى أسرته بعد وفاة والد زوجته.

ويعتزم المدرب السويسري العودة إلى برلين يوم السبت، بيد انه لن يكون مع الفريق لدى استضافته بايرن الأحد، لأنه خالف قواعد رابطة الدوري، وفقا لما ذكره النادي يوم الجمعة.

وقال رئيس فريق العاصمة ديرك زينغلر: كل تعاطفنا مع أسرة فيشر في هذا الوقت العصيب.

وسيحل مساعد المدرب ماركوس هوفمان بدلا من فيشر خلال المباراة ضد النادي البافاري بطل المواسم السبعة الماضية ومتصدر الترتيب، وتأتي ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

ووفقا لإرشادات الرابطة، لن يكون بإمكان فيشير العودة إلى الفريق إلا بعد الحصول على نتيجة سلبية مرتين في اختبارات كشف "كوفيد-19".

وكان يونيون برلين في المركز الحادي عشر عند تعليق البطولة في منتصف مارس الماضي، برصيد 30 نقطة.