بعد إنهاء الدوري البلجيكي رسمياً.. كلوب بروج يتوج بالبطولة

توج كلوب بروج رسميا بلقب دوري الأضواء البلجيكي لكرة القدم لموسم 2019-2020 يوم الجمعة، بعد أن صدقت الأندية على قرار اتخذته رابطة المحترفين الشهر الماضي بإنهاء الموسم قبل الأوان بسبب جائحة كورونا.

وكان كلوب بروج يتفوق في الصدارة بفارق 15 نقطة قبل مباراة واحدة على نهاية الدور التمهيدي وسيتأهل مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وكانت بلجيكا أول دولة أوروبية تنهي الموسم بعد أسابيع قليلة من تعليق المنافسات في منتصف مارس. وكان القرار يحتاج لمصادقة الأندية، التي فعلت ذلك في اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة.

وقالت رابطة المحترفين في بيان "صوتت الجمعية العمومية لصالح اعتماد الترتيب الحالي بعد 29 جولة".

وسينافس غينت الوصيف في الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال لموسم 2020-2021 بينما سيتأهل سبورتنج شارلروا ورويال أنتويرب وستاندر لييج للدوري الأوروبي. وقرر الاجتماع كذلك هبوط فاسلاند-بيفيرين متذيل الترتيب لكن النادي أعلن على الفور أنه سيطعن على القرار. وقالت الرابطة أيضا إنها ستحاول جاهدة إقامة نهائي كأس بلجيكا بين كلوب بروج وأنتويرب والذي كان مقررا في أبريل لكنه تأجل بسبب الأزمة الصحية العالمية. ولم تحدد الرابطة موعدا جديدا حتى الآن.

وسيستمر دوري الأضواء الموسم المقبل بمشاركة 16 فريقا وسيشهد في نهايته أدوارا إقصائية مصغرة. ومنذ 2010 كانت أول ستة فرق في الترتيب تلعب دورا إقصائيا في نهاية الموسم لتحديد البطل لكن سيتم اختصاره إلى أربعة فرق الموسم المقبل.

وتقرر أيضا أن ينطلق الموسم الجديد في السابع من أغسطس. وتم تعليق الأحداث الرياضية في بلجيكا حتى نهاية يوليو بسبب أزمة كورونا.