فيفا يعلن مستضيف مونديال السيدات 2023 في يونيو

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الجمعة إنه سيختار العرض الفائز بتنظيم كأس العالم للسيدات 2023 خلال اجتماع لمجلس الفيفا عبر الانترنت في 25 يونيو.

وسيفاضل الفيفا بين البرازيل وكولومبيا واليابان بالإضافة إلى عرض مشترك من استراليا ونيوزيلندا في أشرس منافسة على الاستضافة في تاريخ البطولة الممتد منذ 29 عاما.

ولم يسبق لأي دولة منها تنظيم البطولة. وكان من المقرر أن يختار مجلس الفيفا العرض الفائز خلال اجتماع في أديس أبابا في يونيو لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا. وقال الفيفا إن تقريره النهائي الذي يتضمن تقييما للعروض الأربعة سيصدر في بداية يونيو . وانسحبت كوريا الجنوبية وجنوب افريقيا من السباق في ديسمبر.

وسينافس 32 منتخبا لأول مرة في نسخة 2023 مقارنة بنسخة 2019 في فرنسا التي شارك فيها 24 فريقا.