مدير رابطة الدوري الألماني: ارتداء "الكمامة" ليس إجبارياً على المدربين

قال مسؤول في رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، إن مدربي البوندسليغا، لن يكونوا في حاجة لاستخدام الأقنعة خلال المباريات بعد استئناف البطولة.

وطبقا للقواعد الصحية والوقائية الصارمة، كان من المفترض أن يستخدم المدربون أقنعة خلال تواجدهم في الأماكن الخاصة بأعضاء الجهاز الفني وعلى مقاعد البدلاء، إلا إذا كانوا يوجهون تعليمات للاعبين.

وقال أنسغار شوينكن مدير رابطة الدوري الألماني، في تصريحات لصحيفة "بيلد" :"تغطية الأنف والفم ستقيد بشدة عملك كمدرب، بما في ذلك إعطاء التعليمات واستخدام تعابير الوجهة والإيماءات".

وأضاف : "لذلك نعتبر أن الحفاظ على المسافات طوال المباراة، سيكون كافيا كإجراء وقائي للمدربين ولجميع الأشخاص الآخرين على مقاعد البدلاء، كما أن فريق العمل يوفر كلا الإجراءين، المسافة وحماية الفم والأنف".

ويتوجب على المدربين أن يكونوا على بعد 1.5 متر من أقرب شخص بدون قناع بموجب القاعدة المعدلة.

وتستأنف منافسات البوندسليغا يوم السبت، بدون حضور جماهيري وسط إجراءات السلامة والنظافة الصارمة، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.