هاري كين يرعى قميص فريقه السابق

أعلن هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس، رعاية قميص فريق ليتون أورينت أحد أندية دوري المستوى الرابع الإنجليزي.

وكان كين يبلغ من العمر 17 عاما، حينما انضم لليتون على سبيل الإعارة قادما من توتنهام، حيث سجل خمسة أهداف في 18 مباراة مع الفريق، قبل أن يقدم نفسه بشكل قوي مع المنتخب الإنجليزي والفريق اللندني.

وقال كين عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي "فخور للغاية لأعلن أنني أدعم الفريق الذي منحني أول مشاركة محترفة في مسيرتي، عن طريق رعاية قميص الفريق لموسم 2020 - 2021.

وسيحمل قميص النادي رسالة شكر لكافة العاملين في الهيئات الصحية والذين يقاومون فيروس كورونا المستجد. وتوقفت منافسات الدوري الانجليزي منذ مطلع مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.