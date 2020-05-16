براندت: تمنيت استئناف الدوري وهزيمة شالكه في" ظروف طبيعية"

أكد يوليان براندت نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أنه كان يتمنى استئناف فعاليات الدوري الألماني (بوندسليغا) في ظروف طبيعية وأن تقام مباراة الفريق اليوم أمام شالكه في الأجواء العادية.

وسحق دورتموند فريق شالكه برباعية نظيفة اليوم مع استئناف فعاليات البوندسليغا بعد توقف دام لمدة شهرين بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأقيمت مباريات البوندسليغا اليوم بدون جماهير ووسط إجراءات وقائية مشددة للحد من تفشي وباء كورونا.

وقال براندت: كنت أفضل أن تقام المباريات في أجواء وظروف عادية... ولكن المباراة أقيمت في النهائية، علينا أن نتأقلم مع هذا بعض الشيء... كرة القدم هي كرة القدم. نحاول إيجاد بعض المتعة".

وأعرب عن سعادته بالفوز الكبير على شالكه قائلا إنه لم يكن هناك عودة لفريقنا إلى المسابقة أفضل من هذا الفوز.