أمام مدرجات فارغة.. دورتموند يكتسح شالكه برباعية

استهل بوروسيا دورتموند عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه شالكه 4 - صفر في مباراة ديربي الرور التي جمعت الفريقين يوم السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.



وبعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كورونا-19" استأنفت منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارا من يوم السبت بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقا لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الذي يسع أكثر من 80 ألف مشجع لكنه كان خاليا من الجماهير، افتتح النجم النرويجي إيرلينغ هالاند التسجيل لبوروسيا دورتموند قي الدقيقة 29 ثم أضاف البرتغالي رافاييل غيريرو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 45.



وفي الشوط الثاني، أضاف البلجيكي ثورغان هازارد الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 48 ثم سجل غيريرو الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 63.



وطبقا للقواعد والتعليمات الصحية والوقائية، التزم اللاعبون بعدم المصافحة أو المعانقة خلال الاحتفال بالتسجيل وكذلك خلال التبديلات، التي جرى السماح بزيادة عددها إلى خمسة تبديلات بدلا من ثلاثة، كما التزم البدلاء بارتداء الكمامات والتباعد لدى جلوسهم على مقاعد البدلاء.



وكان بوروسيا دورتموند الفريق الأفضل على مدار شوطي المباراة من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، بينما لم يقدم شالكه الأداء الهجومي الكافي لهز الشباك خارج أرضه، وصنع فرصة خطيرة وحيدة جاءت خلال الشوط الأول.



ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بايرن ميونخ، الذي يحل ضيفا على يونيون برلين يوم الأحد، بينما تجمد رصيد شالكه، الذي افتقد مذاق الانتصارات بذلك للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري، عند 37 نقطة.

كما تغلب هيرتا برلين على مضيفه هوفنهايم 3 -صفر وفولفسبورغ على مضيفه أوغسبورغ 2 غ 1 وتعادل فرايبورغ مع مضيفه لايبزيغ 1-1 وفورتونا دوسلدورف مع بادربورن سلبيا.