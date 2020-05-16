كروس يريد إكمال عقده مع الريال قبل التفكير في الاعتزال

أعرب الألماني توني كروس عن رغبته في إتمام عقده مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني الذي يمتد حتى العام 2023، قبل بدء التفكير بوضع حد لمسيرته.

وقال اللاعب الذي يدافع عن ألوان النادي العاصمي منذ العام 2014، في مقابلة مع قناة "أوروسبور" في ألمانيا: هدفي أن أستمر في اللعب مع ريال مدريد في المواسم الثلاثة المقبلة، وحينها سأكون في الثالثة والثلاثين من العمر، وسيكون الوقت مناسبا لطرح السؤال: كيف أشعر على المستوى البدني، هل ما زالت متحفزا، هل لدي رغبة في الاستمرار؟ وعندها سنرى ما سيحدث.

ورأى اللاعب السابق لبايرن ميونخ: ثلاثة أعوام في كرة القدم هي وقت طويل. ثلاثة أعوام في ريال مدريد هي وقت أطول حتى. في إشارة الى المستوى المتطلب للعب مع النادي المتوج بـ13 لقبا في دوري أبطال أوروبا.

وتطرق كروس في حديثه إلى رحيله عن بايرن قبل ستة أعوام إثر تباين مع بعض المسؤولين في النادي المتوّج بطلا لألمانيا في المواسم السبعة الأخيرة، وأوضح: البعض في بايرن ربما ندم على السماح لي بالرحيل، لكن هذا ا لا ينطبق علي إطلاقاً كانت لدي قناعاتي، ولبايرن قناعاته، ولم يكن ثمة سبيل آخر غير الافتراق.