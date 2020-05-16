مدرب بايرن: "كورونا" حرمني من لقاء عائلتي

كشف هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" جعلته يفتقد جزءاً من عائلته إثر القيود المفروضة على التنقل والسفر.



وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة يوم السبت، قال فليك: الشيء الأصعب أنني افتقدت الالتقاء مع عائلتي، زوجتي هنا طوال الوقت، لكنني لم أر أولادي وأحفادي بشكل مباشر منذ عشرة أسابيع، فقد كان هناك حظر سفر في بافاريا.



وأضاف فليك أن الاتصال عبر الفيديو ليس بديلا، وأضاف: فالوقت على تطبيق فيس تايم جميل وجيد ولكنني افتقدت الالتقاء مع الأبناء والأحفاد.



ويتولى فليك قيادة بايرن منذ منتصف الموسم الجاري بديلاً للكرواتي نيكو كوفاتش، ووقع قبل فترة قصيرة عقداً يبقيه في مقعد المدير الفني للنادي البافاري حتى 2023.