مدرب واتفورد: التعجل في عودة الدوري سيعرضنا للخطر

حذر نايجل بيرسون، مدرب واتفورد، من أن حياة اللاعبين قد تكون في خطر إذا عاد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت سابق لأوانه خلال وباء كوفيد 19.

ونقلت صحيفة تايمز عن بيرسون قوله "نعم نود استئناف الدوري لكن يجب أن تكون الظروف آمنة ويجب أن نتوخى الحذر ومن التهور تجاهل الاحتمالات. الأمر يتعلق بسلامة وصحة الناس".

وقال أوليفر داودن وزير الثقافة والرياضة البريطاني يوم الخميس إن الحكومة "تفتح الباب" أمام كرة القدم الشهر المقبل وإكمال الموسم في ملاعب خالية.

ويتناقش اللاعبون والأندية والحكومة بشأن إجراءات الأمان المطلوبة لمشروع استئناف الدوري ومن المقرر أن ينعقد اجتماع آخر عند مناقشة البروتوكولات الطبية يوم الاثنين.

وقال بيرسون "وصلنا إلى ذروة الوباء لكن لا تزال هناك أعداد هائلة من الأشخاص الذين يفقدون حياتهم. الوفيات في بريطانيا بين 33 و38 ألف شخص".

ويقبع واتفورد في المركز 17 في الدوري بفارق مركز واحد عن منطقة الهبوط لكن بيرسون قال إنه سيفكر في نفس المخاوف إذا كان يقود أي فريق آخر.

وتابع "يجب أن نتذكر أن الأمر لا يتعلق فقط بصحة اللاعبين والطاقم بل بالأشخاص المحيطين بهم أيضا".