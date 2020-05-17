الإصابة تغيب قائد ليفركوزن عن مواجهة بريمن

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم يوم الأحد غياب قائد الفريق لارس بيندر عن لقاء فيردر بريمن مساء يوم الاثنين.

وأوضح النادي أن بيندر، 31 عاما، أُصِيْبَ قبل أسبوع في قدمه اليمنى وليس جاهزا للقاء بريمن. وإلى جانب بيندر، سيغيب أيضا عن صفوف ليفركوزن مهاجم الفريق كفين فولاند المصاب منذ فترة طويلة.

من جانبه، أوضح بيتر بوس، المدير الفني للفريق، أن بقية الفريق بما في ذلك بعض الناشئين مثل لاعب الوسط الصاعد فلوريان فيرتس، 17 عاما، سيسافرون إلى بريمن. وأضاف :" قائمتنا ليست كبيرة إلى الحد الذي يمكننا معه أن نترك لاعبين في المنزل".

وقال المدرب الهولندي إنه لا تزال لديه قبل أول مباراة يخوضها بعد تسعة أسابيع من التوقف بسبب كورونا، " بعض علامات الاستفهام" في رأسه حول شكل وظروف فريقه والفريق المنافس، وهي نفس الأسئلة الموجودة أيضا لدى زملائه من المدربين ايضا.

وقال بوش:" ماذا يعني هذا للمباراة؟، فنحن لم نخض مباراة تجريبية أو مباراة في الدوري على مدار شهرين، وهذا أمر مختلف كثيرا".

وأشار بوش إلى عدم فوز لايبزيغ وقال " بطبيعة الحال هذا جيد بالنسبة لنا، لكني بوجه عام أنظر أكثر إلى فريقي".

وأعرب بوش عن قناعته بإمكانات فريقه الذي سيحتفظ بالمركز الخامس في ترتيب الدوري بغض النظر عن نتيجة المباراة، وقال " أعرف بدقة تماما ما يمكن أن يفعله فريقي وأعرف قدراته"، ولفت إلى أنه سيلعب على الفوز أمام بريمن المهدد بالهبوط والذي توقع بوس أن يميل أداؤه إلى الدفاع.

ومن المحتمل بقوة أن يدفع بوس بلاعب المنتخب الألماني كاي هافارتز في الهجوم في ظل غياب فولاند، كما حدث في مباراتين من قبل، وقال بوش:" لقد نجح ذلك مرتين بشكل جيد تماما، وقد أحرزنا سبعة أهداف".