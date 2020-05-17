الشرطة تفرق تجمعا قبل مباراة يونيون برلين وبايرن ميونخ

فرقت شرطة برلين تجمعا صغيراً للجماهير قبل لقاء يونيون برلين مع ضيفه بايرن ميونخ يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم(بوندسليغا).

وتجمع ما يقرب من 24 شخصا، لايبدو أنهم أعضاء في روابط الألتراس، ينتظرون وصول الفريقين لملعب (آندر آلتن فورستيري)، الذي يستضيف اللقاء، حيث طالبتهم الشرطة، التي تواجدت بشكل كبير لتأمين المباراة في منطقة كوبينيك الواقعة جنوب شرق العاصمة الألمانية، بالابتعاد.

وتبدو الأجواء هادئة بمنطقة كوبينيك قبل انطلاق المباراة، المقرر إقامتها في الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي (الرابعة عصرا بالتوقيت العالمي).

ويخوض بايرن، حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة والذي يتصدر ترتيب بوندسليجا حاليا، لقاءه الأول في المسابقة عقب استئنافها بعدما توقفت في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.