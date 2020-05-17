تشيفرين: دوري "الأبطال" سينتهي في أغسطس

أكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الاتحاد القاري للعبة يخطط لإنهاء موسم 2019-2020 بحلول أغسطس المقبل بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي.



وتوقفت معظم بطولات الدوري في أوروبا في مارس الماضي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 " لكن بعض البطولات كشفت عن خطط لعودة المباريات خلال الأسابيع المقبلة.



وألغت فرنسا وهولندا بطولتي الدوري لكن مباريات الدوري الألماني عادت للحياة من جديد يوم السبت ويتوقع تشيفرين إكمال الموسم في 80 في المئة على الأقل من البطولات.



وقال تشيفرين في تصريحات تلفزيونية: لدينا فكرة لكن يتعين علينا الانتظار حتى تؤكد اللجنة التنفيذية لليويفا المواعيد. بوسعي القول إن الموسم الأوروبي سينتهي في أغسطس إذا ما ظل كل شيء كما هو الآن، أعتقد أن معظم بطولات الدوري ستكمل الموسم، والبطولات التي لن تكمل الموسم هي صاحبة القرار. لكن سيكون عليها خوض تصفيات إذا أرادوا المشاركة في البطولات الأوروبية.



ولم تستكمل بعد مباريات دور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الأوروبي.