رضا تام في دورتموند بعد نهاية مباراة شالكه

يشعر بروسيا دورتموند بالرضا التام بعد الفوز الساحق 4-صفر على شالكه في قمة وادي الرور في أول مباراة بعد استئناف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.

وقال لوسيان فافر مدرب دورتموند لموقع النادي: قدمنا أداء جيدا والنتيجة مستحقة. نشعر جميعا بالرضا التام، لم نكن نعرف مستوانا قبل خوض أول مباراة. هذا كان الموقف لكل الفرق.

وأصبح الدوري الألماني أول مسابقة كبرى تقرر استئناف الموسم بعد التوقف في مارس وأقيمت المباريات وسط قيود صارمة لمكافحة انتشار الفيروس المستجد ودون وجود مشجعين.

وحتى عندما جاءت الأهداف الأربعة احتفل اللاعبون أمام مدرجات فارغة ببعض الإشارات من بُعد دون أي مصافحات ليواصل دورتموند، الفائز بسبع من مبارياته الثماني الأخيرة قبل التوقف، نتائجه الرائعة.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند: كلنا مرتاحون بعد المباراة. لم نكن نعرف كيف سيكون مستوانا بعد التوقف الطويل، ليس أمامي سوى الإشادة بالفريق فقد أدى عملا رائعا. الفوز مستحق تماما وهذا واضح من الفوز بالمباراة بهذا الفارق.

وأصبح رصيد دورتموند، صاحب المركز الثاني، 54 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب الذي يحل ضيفا على يونيون برلين يوم الأحد.