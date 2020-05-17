زلاتان يشكر مسؤولي الدوري الألماني بعد استئناف المسابقة

شكر نجم كرة القدم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مسؤولي بطولة الدوري الألماني لكرة القدم بعد استئناف فعالياتها يوم السبت رغم أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وكتب إبراهيموفيتش (38 عاماً) على موقع "إنستغرام": أعلنوا ذلك وفعلوه، شكراً لكم. صابغاً رسالته بألوان العلم الألماني.

وعاد إبراهيموفيتش إلى إيطاليا قبل أيام بعدما قضى الأسابيع القليلة الماضية في العاصمة السويدية ستوكهولم في ظل توقف الأنشطة الرياضية في معظم أنحاء العالم بسبب وباء كورونا، وحافظ على لياقته البدنية من خلال التدريب على ملعب نادي هاماربي بالعاصمة السويدية.

وسيتم السماح لفرق دوري الدرجة الأولى في إيطاليا بالتدريب في مجموعات صغيرة من اللاعبين بداية من الاثنين فيما سيتخذ القرار بشأن استكمال أو إنهاء الموسم في نهاية مايو الحالي