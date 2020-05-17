ليزارازو يشيد بالألمان.. وينتقد الفرنسيين

أشاد بيسنتي ليزارازو نجم منتخب فرنسا السابق باستئناف الموسم الحالي لبطولة الدوري الألماني بعد توقف دام لمدة شهرين بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد ، فيما انتقد إلغاء الدوري الفرنسي هذا الموسم الذي تم من خلاله تتويج باريس سان جيرمان باللقب.

وقال ليزارازو (50 عاماً) في تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية يوم الأحد: الألمان قدموا نظاما فعالا بشكل سريع فيما كنا لا نزال نجادل، إنه استئناف فعال، وحاجز سقط.

واستأنف "البوندسليغا" نشاطه يوم السبت ليكون أول بطولة دوري كبيرة تستأنف نشاطها بعد فترة التوقف لأسابيع بسبب وباء كورونا.

وفي المقابل، كان القرار في فرنسا هو إنهاء الموسم الحالي مبكرا وذلك في نهاية أبريل الماضي مع تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي ما أثار جدلا حادا في فرنسا التي توج منتخبها بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.



ووصف ليزارازو أول مباريات في البوندسليجا مع استئناف المسابقة يوم السبت بأنها ناجحة. وقال: من وجهة نظري ، سارت المباريات على نحو جيد"، وأشار المدافع السابق لبايرن ميونخ الألماني إلى أن هذا الوضع كان لابد من التعامل معه، نعلم أن إلغاء الموسم يترتب عليه عواقب اقتصادية. ولا أتحدث عن رواتب اللاعبين وإنما عن جميع العائلات التي تكسب رزقها من كرة القدم، وهناك الكثير منها.