الشرطة البريطانية تقبض على لاعب تشيلسي لاعتدائه على امرأة

ذكرت صحيفة (ذا صن) أن الشرطة احتجزت كالوم هودسون-أودوي لاعب تشيلسي ومنتخب إنجلترا لكرة القدم يوم الأحد بعد شجار مع امرأة.

وأبلغت شرطة متروبوليتان الصحيفة البريطانية أنه تم استدعاء خدمة الإسعاف في لندن في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد بسبب وجود امرأة في حالة صحية غير جيدة.



وأضاف التقرير أن المرأة نُقلت إلى المستشفى بينما احتجزت الشرطة رجلا في المنطقة ذاتها وبقي قيد الحجز. ورفض تشيلسي التعليق على تقرير صحيفة (ذا صن).



وشارك هودسون-أودوي (19 عاما) في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي هذا الموسم قبل التوقف بسبب جائحة كوفيد-19. كما شارك الجناح الشاب في مباراته الدولية الأولى العام الماضي وظهر حتى الآن في ثلاث مباريات مع المنتخب الإنجليزي.

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