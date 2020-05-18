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لاعبو رايو فايكانو يرفضون خوض التدريبات بعد خفض رواتبهم

المصدر: العربية.نت
لاعبو رايو رفضوا الانضمام إلى التدريبات الجماعية
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كشف مصدر في نادي رايو فايكانو المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين، أن اللاعبين رفضوا خوض اليوم الأول للتدريبات الجماعية بسبب نزاع مع مسؤولي النادي بشأن خفض رواتب الموظفين واللاعبين.

وأضاف المصدر أنه بينما خاضت كل أندية الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا تدريبات جماعية لأول مرة يوم الاثنين منذ توقف النشاط في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، حصل لاعبو رايو فايكانو على برنامج تدريبات فردية لممارستها في المنزل، قبل أن يقرر النادي خفض الأجور مثله مثل عدد كبير من أندية إسبانيا.

وانتقد باكو خيميز مدرب الفريق خفض الرواتب قائلا إن النادي في وضع مستقر ماليا ولا يحتاج لهذه الخطوة ودعا إلى حصول كل العاملين غير اللاعبين على أجورهم كاملة خلال هذه الفترة.

كلمات دالّة

#كورونا, #رايو, #رواتب, #إسبانيا

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