لامبارد يرغب في تمديد عقدي ويليان وجيرو لفترة قصيرة

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إنه يأمل أن يتمكن من تمديد عقود اللاعبين، التي تنتهي بنهاية الشهر المقبل، لفترة قصيرة من أجل إنهاء الموسم المتوقف بسبب جائحة كوفيد-19 بنفس التشكيلة الحالية.

ومع توقف الدوري الإنجليزي الممتاز، وأغلب المسابقات الرياضية حول العالم منذ مارس، قدم الاتحاد الدولي (فيفا) توصية بتمديد عقود اللاعبين التي ستنتهي بنهاية يونيو.

وينتهي تعاقد تشيلسي مع لاعب الوسط البرازيلي ويليان والمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو في 30 يونيو ويرغب لامبارد في إنهاء الموسم بنفس العناصر التي بدأت المسابقة إذ يحتل حاليا المركز الرابع ويحلم بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال لامبارد لموقع النادي : لدينا بعض اللاعبين الكبار في هذا الموقف لذا فإني أراقب هذا الأمر بجدية، اللاعبون الذين تنتهي عقودهم قدموا خدمات رائعة. ولديهم مشاعر رائعة نحو النادي لكن بكل تأكيد هم يفكرون في أنفسهم فيما يتعلق بموقفهم. وضرورة اتخاذ القرار الصحيح.

وتابع: أتمنى حدوث هذا النقاش حتى يصبح بوسعهم البقاء معنا لأنه إذا لعبنا مرة أخرى سأتمنى أن أملك نفس التشكيلة التي كانت جاهزة طوال الموسم لكن سنرى كيف ستسير الأمور.

وستعقد الأندية الإنجليزية اجتماعا عبر الهاتف يوم الاثنين للتصويت على عودة التدريبات الجماعية قبل استئناف محتمل للموسم الشهر المقبل.

وأضاف لامبارد: الصحة والسلامة أهم شيء لكن يجب علينا التفكير أيضا في حالة اللاعبين فيما يتعلق بالإصابات وكيف يمكن أن نحاول المضي قدما بينما لا نعرف موعدا محددا لمباراتنا المقبلة.