مهاجم بايرن السابق ينصح ليفاندوفسكي بتجاهل دوري الأبطال

اعتبر البرازيلي جيوفاني إيلبر مهاجم بايرن ميونخ السابق، أن على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن الحالي التفكير بتحطيم الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر كونه أسهل من مهمة إحراز لقب دوري أبطال أوروبا.



ويرى إيلبر مهاجم بايرن ميونخ الألماني سابقا أن ليفاندوفسكي على الطريق الصحيح لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة مولر في عدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد بالدوري الألماني وهو 40 هدفا.



ولدى سؤاله في مقابلة مع شبكة "سبوكس" الألمانية عن الأسهل من وجهة نظره بالنسبة لليفاندوفسكي من بين تحطيم رقم مولر والفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي قال إيلبر : أعتقد أن الأسهل حاليا لروبرت هو تحطيم الرقم القياسي لمولر. ما زالت هناك عدة مباريات متبقية في هذا الموسم ، وأعتقد أنه يستطيع تحطيم رقم مولر لأن ليفاندوفسكي يسجل في معظم المباريات. أما الفوز بدوري الأبطال الأوروبي مهمة أكثر صعوبة.



ويحظى بايرن بفرصة جيدة في مواصلة التقدم بدوري الأبطال حال استئناف المسابقة بعد فترة التوقف الحالية والتي بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، علماً بأنه فاز على مضيفه تشيلسي في ذهاب ثمن النهائي بثلاثة أهداف دون رد.



وكان مولر سجل 40 هدفا “رقم قياسي” في موسم 1971 - 1972 فيما يتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي ال في الموسم الحالي برصيد 26 هدفا وتتبقى أمام بايرن ثماني مباريات أخرى في المسابقة.



وهز ليفاندوفسكي (31 عاماً) الشباك أيضا يوم الأحد لدى استئناف فعاليات الموسم الحالي ليقود بايرن للفوز 2 - صفر على مضيفه يونيون برلين.