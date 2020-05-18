هازارد: آمل أن أكون جاهزاً للمباراة المقبلة

المصدر: مدريد - أ ف ب

أعرب البلجيكي ادين هازارد مهاجم ريال مدريد الإسباني عن سعادته للعودة إلى ملاعب التدريب مع زملائه، يوم الاثنين، وذلك بعد حوالي أكثر من شهرين على خضوعه لعملية جراحية في كاحله الأيمن.

وقال هازارد (29 عاما) في فيديو نشره النادي الإسباني على موقعه الرسمي: أنا سعيد جدا للعودة إلى ملاعب التدريب مع زملائي، الآن لم نعد ننتظر سوى المباريات المتوقفة منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بعد مباشرة الأندية الإسبانية، يوم الاثنين، تدريباتها الجماعية بمجموعات صغيرة من 10 لاعبين كحد اقصى بعد توقف لمدة شهرين: أنا في حاجة لعمل بدني إضافي ومع الكرة أيضا، وبالتالي آمل أن أكون جاهزا للمباراة المقبلة.

وتابع : الأمور أفضل الآن لأننا نستطيع التدريب كما نحب، نستطيع أن نكون ضمن مجموعة ومع حارس مرمى. الأسبوع الأول كان غريبا بعض الشيء.

وتعرّض هازارد للإصابة في 22فبراير الماضي، خلال المباراة التي خسرها ريال بهدف نظيف أمام مضيفه ليفانتي في الدوري المحلي، لتتكرر الإصابة التي اضطرته لابتعاد عن الملاعب في وقت سابق نحو ثلاثة أشهر، ثم خضع لعملية جراحية في احدى عيادات مدينة دالاس الأميركية في 5 مارس.