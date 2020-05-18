وكيل محمد صلاح يوضح حقيقة عرض ريال مدريد

نفى رامي عباس وكيل الدولي المصري محمد صلاح تلقي لاعب ليفربول الإنجليزي عرضا من ريال مدريد في 2018.

وقال إن محمد صلاح لم يرفض عرضا من ريال مدريد في مارس 2018، بعدما ادعى المدرب المصري السابق هاني رمزي أن صلاح تلقى عرضا من ريال مدريد، عندما كان مع المنتخب المصري قبل فترة قصيرة من انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا، وقال رامي عباس في حسابه على "تويتر": لم يناقش محمد صلاح أبداً أي خطط مهنية مع أي مدرب سابق.

وذكر رمزي: عندما كنت أعمل مع هيكتور كوبر خلال معسكر تدريبي في سويسرا، كنت أتحدث مع صلاح، وأخبرني أن ريال مدريد أرسل له عرضا، وكان العرض جيدا حقا، وناقشه صلاح معي ومع كوبر، وقرر البقاء في ليفربول، لأنه كان مرتاحا هناك.

تجدر الإشارة إلى أن الدولي المصري صلاح سجل إلى الآن 91 هدفا في 144 مباراة مع ليفربول.